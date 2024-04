Fahrrad- und Wanderurlaub mit Hörmann Reisen

Im Urlaub 2024 außergewöhnliche Landschaften zu Fuß oder mit dem Fahrrad entdecken: Das macht das Augsburger Reisebüro Hörmann Reisen möglich.

Unterwegs sein, neue Orte erkunden und dabei fit bleiben – diese Kombination bieten Wander- oder Radreisen. In diesem Sommer können Interessierte mit dem renommierten Reiseveranstalter Hörmann Reisen diese besondere Art von Urlaub entdecken.

Alle Rad- oder Wanderreisen punkten mit örtlichen, erfahrenen Guides, optimalen Routen und den besten Zeiten für die jeweilige Tour. Während der gesamten Reise werden Urlauber von einer qualifizierten Hörmann-Reiseleitung betreut und verbringen die Tage in exklusiven Hörmann-Gruppen mit maximal 27 Personen.

Mit Hörmann Reisen auf Rad- und Wandertour

Wanderreisen vermitteln das wunderbare Gefühl, in traumhaft schönen Landschaften aktiv zu sein. Denn Wandern weckt nicht nur die Lebensgeister, sondern spendet auch frische Energie für Körper, Geist und Seele. So ist ein Wanderurlaub ideal, um Stress und Hektik des Alltags hinter sich zu lassen. Ein besonderes Angebot für einen solchen bietet Hörmann Reisen vom 17. bis zum 21. Juni an: fünf Tage Wandern an der Küste der Cinque Terre mit den Orten Portovenere und Portofino. Wanderführerin Britta Ullrich, die bereits ein Buch zu den herrlichen Wanderrouten an der ligurischen Küste verfasst hat, informiert die Gäste kenntnisreich über Land, Leute und Natur.

Bei Rad-Reisen stehen vor allem die Freude am Radeln, Erlebnis und Spaß mit dem eigenen Fahrrad im Vordergrund. Jeder kann teilnehmen, unabhängig von Alter und Fitness, egal ob Fahrradprofi oder „Sonntags-Fahrer“. Jeder kann seinem Können und seiner körperlichen Kondition entsprechend radeln und das Tempo individuell bestimmen, sodass jeder Tag mit einem guten Gefühl und schönen Erinnerungen endet.

Seit 20 Jahren bietet Hörmann erfolgreich Radreisen an

Radgenuss pur an der Elbe verspricht vom 23. bis 28. Juni die Tour von Prag nach Dresden. Nach einem Besucher der „Goldenen Stadt“ führt der Weg entlang der weitläufigen Flusslandschaften von Elbe und Moldau vorbei an romantische Städtchen und geschichtsträchtigen Baudenkmälern bis ins Elbflorenz.

Wanderfreunde können die Insel Elba sechs Tage lang auf Wanderungen durch mediterrane Landschaften oder die Blumenriviera an den Küsten von Dolceacqua bis Cap Antibes erkunden. Fünftägige Reisen führen zum Comer See mit Wanderungen zum Monte Piatto und auf der Isola Iseo oder ins Piemont, wo Wanderer zwischen Weinbergen entspannen können. Radreisen gehen Ende Mai rund um den Neusiedler See, Mitte Juni fünf Tage nach Südtirol oder im August drei Tage ins Vinschgau mit Meran. An der Ostsee erwarten Interessierte Radausflüge entlang feiner Sandstrände nach Rügen, Stralsund, Zingst und Kühlingsborn. Wen es nicht so sehr in die Ferne treibt, kann mit den 1-Tages-Radreisen gemeinsam, günstig und gesellig in der weiteren Umgebung radeln. Vom Lechtal-, Tannheimer- oder Wörnitz-Radweg, bis hin zum Klosterradweg Chiemsee werden viele Tages-Radreisen von Rad-Guide Rainer Grotz begleitet.