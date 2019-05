Anzeige

IHKjobfit! 2019 in Ingolstadt:

Informieren & Traumjob ergattern!

Schulabgänger & Eltern aufgepasst! Am 18.05.2019 ist es soweit: Die Saturn Arena Ingolstadt öffnet für die Ausbildungsmesse IHKjobfit! wieder ihre Pforten. Von 9:30 Uhr - 15:30 Uhr können vor Ort die neuesten Infos und Inspirationen für den zukünftigen Traumjob eingeholt werden!

So ist man für die Messe top vorbereitet

Einfach auf ihkjobfit.de/Ingolstadt gehen - hier ist alles für die Messevorbereitung zu finden, inklusive Vorab-Anmeldemöglichkeit:

Informationen über Unternehmen und deren Ausbildungsangebote

Vortragsprogramm und die Messe-Highlights

Bewerbungsunterlagen kann man mitnehmen und von den Experten vor Ort durch checken lassen. Oder man bringt fertige Bewerbungsunterlagen gleich für die Unternehmen der Wahl mit. Der erste Eindruck zählt!

Vorabregistrieren und automatisch eine Bescheinigung über den Messebesuch erhalten.

Vor Ort erwarten die Besucher folgende Highlights:

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Vorabschluss- und Abschlussklassen aller weiterführenden Schulen aus Ingolstadt und den angrenzenden Landkreisen und Gemeinden - gerne mit ihren Eltern. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei.

VR-Station – Ausbildungssuche ohne rosarote Brille!

Besucher erleben Ausbildungsberufe mit Hilfe von Virtual-Reality Brillen „hautnah“!

Frag den Azubi!

Auszubildende geben Insider-Tipps wie eine Ausbildung im „Real Life“ aussieht. Am Glücksrad drehen und coole Gewinne abstauben!

Style-Beratung

Man möchte beim Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck machen: Was passt zu einem? Wie kleidet man sich angemessen? Tipps für das richtige Styling beim Bewerbungsgespräch können direkt von Fachleuten vor Ort eingeholt werden.

Profi-Fotoshooting

Wie sieht das perfekte Bewerbungsfoto aus? Profi-Fotografen zeigen kostenlos, welche „Shots“ besser vermieden werden sollten und was vor der Linse gut ankommt.

Berufs-Coaching

Welcher Beruf ist für wen geeignet? Finde dank unserem Berufe-Coaching den Beruf, der von Anfang an passt!

Beratung zum dualen Studium

Wann und für wen ist ein duales Studium sinnvoll? Was ist beim dualen Studium zu beachten?

Eltern-Café

Wie Eltern bei der Berufswahl unterstützen können, erfahren sie im Eltern-Café, während Schüler sich auf der Messe ein eigenes Bild machen können...

Special Guests & Show Acts

YouTuber Flowest: YouTube-Star Flowest ist live auf der IHKjobfit! anzutreffen. Er erzählt, warum er sich für eine Ausbildung entschieden hat und wie sein Leben als YouTuber volle Fahrt aufnimmt.

Osman Citir ist als Moderator unterwegs und sorgt auf der Bühne für Stimmung mit seinem Programm: „Voll motiviert - nimm deine Zukunft in die Hand!“

Zukunfts- und Jugendforscher Simon Schnetzer: Er blickt in seinem Workshop „Date yourself in 2030!“ in die Zukunft der Auszubildenden und unterstützt bei der Berufswahl!

Gewinnspiel! Bei den beiden Gewinnspielverlosungen am Vor- und am Nachmittag können tolle Preise abgesahnt werden. Nähere Infos vor Ort!

Auf einen Blick:

IHKjobfit! - Ausbildungsmesse für Schüler

Samstag, 18. Mai 2019 9:30 Uhr bis 15:30 Uhr Saturn Arena Ingolstadt

www.ihkjobfit.de/ingolstadt

Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei

Location: Saturn Arena Ingolstadt, Südliche Ringstraße 64, 85053 Ingolstadt

Text: lo/oH