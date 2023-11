Kulturelle Veranstaltungen der Region im Überblick – der Kulturkalender des Landkreises

Nichts mehr verpassen - Im Kulturkalender des Landkreises Dillingen kann man die Veranstaltungen der Region recherchieren. Alle Veranstalter können leicht ihre kulturellen Events einstellen.

Ob die Veranstaltungen der Kreiskulturtage, Konzerte, Festivals, Lesungen, Theateraufführungen, Ausstellungen, Märkte, Messen oder Stadtführungen, ob in Dillingen, Wertingen, Lauingen, Bissingen, Bachhagel oder Holzheim: Der Kulturkalender des Landkreises Dillingen unter https:/kultur-dillingen.de/gibt einen umfassenden Überblick über alles, was in Sachen Kultur geboten ist.

Vielfalt der kulturellen Angebote im Landkreis Dillingen wird gebündelt

Seit zwei Jahren ist er die Plattform für alle kulturellen Veranstaltungen und Events an den verschiedensten Orten im ganzen Landkreis. Initiator und Träger der Seite ist das Regionalmanagement des Landkreises Dillingen. Ziel ist es, die breite Vielfalt der kulturellen Angebote in der Region, die von verschiedensten Veranstaltern ausgeht, erfolgreich zu bündeln.

Im Landkreis Dillingen ist kulturell einiges los: Die Termine für alle Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen oder Ausstellungen finden sich übersichtlich und mit allen wichtigen Informationen im Kulturkalender unter www.kultur-dillingen.de Foto: Lydia Edin, Harry Kraus, Jessica Steigerwald, Silvia Schmid

Eine Vielzahl an kulturellen Aktivitäten, herausragende kunsthistorische Sehenswürdigkeiten und viele besondere Orte, an denen Kultur stattfindet, prägen unseren Landkreis. Der Kulturkalender wurde entwickelt, um diese Vielfalt des Angebots sowohl der kulturinteressierten Bevölkerung als auch Besucherinnen und Besuchern aus der näheren Region sowie (Tages-)tourist*innen in komprimierter Form, übersichtlich und ansprechend und damit noch effektiver bekannt zu machen.

Veranstalter können kulturelle Events kostenlos veröffentlichen

Der Kulturkalender ist sowohl für Besucherinnen und Besucher als auch für Veranstalter attraktiv. Interessant dürfte für Organisatoren dabei sein, dass alle Veranstaltungen, die im Landkreis im kulturellen Bereich stattfinden, über die Internetseite kostenlos veröffentlicht werden können. Neu ist, dass man sich dafür nicht mehr extra registrieren muss. Der Kulturkalender kann bequem auch vom Handy oder Tablet aus bedient werden und bietet zahlreiche Suchfunktionen wie zum Beispiel nach Veranstaltungstag, Region bzw. Veranstaltungsort oder Veranstaltungstyp.

Interessierte finden kulturelle Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten

Neben den kulturellen Veranstaltungen bietet der Kulturkalender Informationen über ausgewählte Sehenswürdigkeiten im Landkreis Dillingen wie die sieben Denzel-Kapellen, das Schloss Höchstädt und die Synagoge Binswangen. Darüber hinaus sind auf der Website weitere Kulturangebote und Informationen zum Kulturstammtisch enthalten.

Direkt zur Homepage von „kultur-dillingen“.