Mit großem Engagement ins neue Jahr

In Burgheim lässt sich’s gut leben und arbeiten

Dass Burgheim zum Jahresende 2019 mit 4.687 Einwohnern 52 weniger als ein Jahr zuvor hatte, fordert eine Trendwende. Bürgermeister Michael Böhm beklagt, dass die Geburtenzahlen hinter den Sterbefällen zurück bleiben und auch in Sachen Zuzug steht Burgheim nicht gut da. Zwar habe sich Burgheim in den letzten 20 Jahren flächenmäßig vergrößert, doch die Wohnsituation hat sich lediglich in die Baugebiete verlagert. Zwei weitere Wohnbaugebiete mit gut 70 Parzellen sollen in diesem Jahr der Marktgemeinde Bevölkerungswachstum bringen.

Beim Burgheimer Baugebiet „Am Vohbach“ geht die Marktgemeinde als erste in Bayern neue und innovative Wege. Durch ein „Kaltes Nahwärmenetz“ werden alle Gebäude im Baugebiet mit Heizenergie versorgt. Für ein geplantes Baugebiet im Straßer Osten musste Bürgermeister Michael Böhm gleich zu Beginn seiner Amtszeit 2014 einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Das Landratsamt beschloss das Aus, bevor die Planungen beginnen sollten. Nach einer extrem schwierigen, zeit- und nervenaufreibenden Alternativensuche steht nun das Baugebiet „Schlossbreite“ in Straß. In der Woche vor Weihnachten 2019 haben die beiden Burgheimer Tiefbaufirmen Ignaz Schmid und Holl GmbH asphaltiert. Bürgermeister Michael Böhm ist voll des Lobes zu Zeitplan und Bauausführung. Dies war möglich, nachdem die Gemeinde den Weg der Erschließungsträgerschaft wählte. Damit sparte man nicht nur Geld, sondern konnte auch auf qualitative Arbeit heimischer Firmen zurückgreifen. Vor fünf Jahren ging das LEADER-Projekt „Naturweiher“ an der Bertoldsheimer Straße an den Start. Pünktlich zur Badesaison 2019 eröffnete das „nasse Vergnügen“ und wurde prompt zur Attraktion über Burgheims Grenzen hinaus. Auch für Burgheims Zukunft hat Bürgermeister Michael Böhm einen „Fahrplan voller Ideen im Kopf“. Doch zunächst müssen die Ergebnisse der anstehenden Kommunalwahl sprechen. Das Leitthema von Michael Böhm heißt „Wohnen von morgen für Alt und Jung“. Bei „Wohnen im Alter“ seien andere Gemeinden Burgheim weit voraus. Michael Böhm hat es auf die Tagesordnung der Burgheimer Lokalpolitik und Gemeindeentwicklung gebracht. Dabei hat die Gemeinde in zentraler Lage verschiedene, teils unansehnliche Objekte gekauft. Sie sind die Grundlage zur Revitalisierung des Ortskerns und die Verbesserung der Lebensqualität auch durch optische Aufwertung. Beim komplett sanierten Bahnhofsgebäude ist dies bereits gelungen, die Fertigstellung erfolgt in diesem Jahr. Für Michael Böhm ist es ein „kleines Schmuckstück“.

Sehr alte Abwasserentsorgungsleitungen und damit der verbundene Anschluss aller Ortsteile an die zentrale Kläranlage in Burgheim werden die Gemeinde die nächsten zehn Jahre beschäftigen. Das Investitionsvolumen schätzt Michael Böhm auf rund 15 Millionen Euro. Die Kläranlage selbst wurde modernisiert und gibt damit der Natur möglichst unbelastetes Wasser zurück. Zum Thema Trinkwasser hat Burgheim eine bedeutende Rolle im Wasserzweckverband. Ein neuer Tiefbrunnen in diesem Jahr wird eine wichtige Säule zur Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet sein.

Deutlich verbessert hat sich die Mobilitätsinfrastruktur. Der Radweg von Burgheim bis Dezenacker ist bis Längloh ausgebaut und wurde im Oktober seiner Bestimmung übergeben. Die Planungen für eine kreuzungsfreie Anbindung an die B 16 bei der Anschlussstelle Burgheim wurden angestoßen und liegen bei den staatlichen Bauämtern zumindest auf dem Schreibtisch. Die Marktgemeinde hat mit der Rahmenplanung für den Kernort auch den ersten Schritt in Richtung Ortsentwicklung inklusive Verkehrsplanung getan. Mit aller Macht will Michael Böhm verhindern, dass Burgheim zur Umleitungsstrecke bei der Erweiterung der B 16 wird.

In Burgheim lässt sich’s gut leben und arbeiten. Dies hat auch der Arbeitszirkel „Markt.Strategie.Burgheim“, bestehend aus Bürgermeister, Verwaltung, Gemeinderat und Fachleuten der Wirtschaft erkannt. Von Kindertageseinrichtungen, Schule, medizinischer Versorgung, Apotheke, Nahversorgung bei Lebensmitteln, Handwerk und Bauplätzen für Wohnbau ist Burgheim gut ausgestattet. Stabile Unternehmen bieten Arbeitsplätze und Einkommen. Planungen für einen neuen Kindergarten sollen zeitnah beginnen. 2020 ist auch ein Jahr der Jubiläen in Burgheim. Das 30. Marktfest, 100 Jahre TSV Burgheim und 150 Jahre Schützenfreunde stehen an. „Harmonisch und konstruktiv“ verlief die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. Dies bestätigten sogar altgediente Gemeinderäte und attestierten, dass die Sitzungsvorbereitungen erstklassig sind.

