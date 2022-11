Post versendet man in orange

2002 ging die Logistic-Mail-Factory an den Start. 20 Jahre später hat sich der LMF-Postservice als privater Briefdienstleiter nicht nur in Augsburg einen Namen gemacht.

LMF-Postservice. Der, mit den orangen Briefkästen. Oder ganz einfach: DER private Briefdienstleister. Übernimmt alles, was mit Postversand und Zustellung zu tun hat. Und das auch weit über die Augsburger Grenzen hinaus. Egal ob Postkarten, (Geschäfts-)Briefe, Büchersendungen, Päckchen oder Pakete – der kann alles. Dabei arbeitet LMF-Postservice mit einem Netzwerk privater Briefdienste zusammen – in Deutschland, Europa und der ganzen Welt.

Postkarte, Brief, Paket und Co. – Zustellung durch engagierte Mitarbeitende

LMF-Postservice hat sich in zwanzig Jahren im Bereich des privaten Briefversands einen Namen in der Region gemacht und entwickelt sich auch national zu einer festen Größe innerhalb des Netzwerks der Briefdienstleister. „Dies war nur möglich, weil uns unsere Kunden vom ersten Tag an ihr Vertrauen entgegengebracht haben“, weiß Geschäftsführer Peter Steib. Kay Helmecke, ebenfalls Geschäftsführer, ergänzt: „Vertrauen muss man sich erarbeiten: Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie tagtäglich mit viel Engagement und Leidenschaft die Zufriedenheit unserer Kunden im Blick haben.“

Versand von Paketen und Briefen so nachhaltig wie möglich

Die bedarfs- und marktorientierten Versandangebote, die individuell auf Kunden abgestimmt werden, machen den LMF-Postservice weiterhin zum Vorreiter bei der Entwicklung innovativer Versandlösungen. „Dabei achten wir ganz besonders darauf, dass die angebotenen Dienstleistungen langfristig und nachhaltig sind. Das Unternehmen trägt gleichermaßen Verantwortung für seine Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Wieck. „Maßstab für unser Handeln und das Qualitätsversprechen sind dabei die Unternehmensgrundsätze der pd.MEDIENLOGISTIK sowie der Mediengruppe Pressedruck“, bekräftigt Steib.

Aus der Logistic-Mail-Factory wurde LMF-Postservice

2002 ist der LMF-Postservice als damalige Logistic-Mail-Factory und als reiner Postversender in den Markt eingetreten. Heute versteht sich das Unternehmen als Full-Service-Briefdienstleister und als Teil eines großen Ganzen: der pd.MEDIENLOGISTIK. Somit reiht sich der private Postservice in eine spannende Welt ein und wird neben Dienstleistungen wie Fulfillment und Medienlogistik erfolgreich betrieben.

Direkt zur Homepage von „LMF-Postservice“.

Briefmarken, auch individuell gestaltete, erhält man im Webshop des LMF-Postservice.