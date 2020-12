ANZEIGE

Weiterbildung zum/r Staatlich geprüften Techniker/in an der TSIN

Neue Fachrichtung Wirtschaftsinformatik an der Technikerschule Ingolstadt

Weiterbildung wichtiger denn je

Die Corona-Pandemie führt uns derzeit deutlich vor Augen, wie schnell sich gewohnte und bewährte Lebens- und Arbeitsbedingungen verändern können. Neben all den Einschränkungen, die sie mit sich bringt, wirkt die jetzige Krise wie ein Katalysator, der die Einführung technischer und gesellschaftlicher Innovationen beschleunigt. Gut zu erkennen ist dies an dem großen Entwicklungssprung, den die Digitalisierung in Wirtschaft, Verwaltung und Bildung gemacht hat. Um für die Anforderungen, die der technische Fortschritt mit sich bringt, gerüstet zu sein, muss jeder seine beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse ständig anpassen und erweitern. Eine gezielte berufliche Weiterbildung kann außerdem die Chancen auf einen beruflichen Aufstieg oder einen besser bezahlten Job erhöhen und das Risiko verringern, den Arbeitsplatz zu verlieren.

Aufstiegsfortbildung zum „Bachelor Professional“

Die Ausbildung an einer Fachschule befähigt die Schüler, als Fachkräfte mit beruflicher Erfahrung Aufgaben im mittleren Funktionsbereich zu übernehmen. Tatsächlich sind Techniker und Fachschulabsolventen ein unverzichtbares Bindeglied zwischen der akademisch geprägten Ingenieurebene und der Facharbeiterebene. Für viele Tätigkeiten werden sie wegen ihrer beruflichen Kompetenz Hochschulabsolventen vorgezogen. Die Aufstiegsfortbildung an Fachschulen ist die höchste Qualifikation der beruflichen Bildung in Deutschland und ist im Deutschen bzw. Europäischen Qualifikationsrahmen (DQR bzw. EQR) dem Niveau 6 zugeordnet. Die Stufe, auf der sich übrigens auch der „Bachelor“ befindet. Nach der neuesten Gesetzgebung dürfen unsere Absolventen den Titel „Bachelor Professional“ tragen.

Technikerschule mit fast 60 Jahren Erfahrung

Gegründet im Jahr 1961, hat sich die Technikerschule Ingolstadt zu einem überregional anerkannten Bildungszentrum für die Bereiche Maschinenbautechnik, Elektrotechnik, Informatiktechnik, Mechatroniktechnik sowie Fahrzeugtechnik und Elektromobilität entwickelt und ist heute eine der größten kommunalen Technikerschulen in Bayern. Die Stadt Ingolstadt leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräfteversorgung und Standortsicherung der Unternehmen in der Region 10.

In zwei Jahren zu „Staatlich geprüftem Techniker“ & Abitur

An den Fachschulen besteht die Möglichkeit, zusätzlich zum beruflichen Abschluss die Fachhochschulreife zu erwerben, die bundesweit zum Studium in allen Fachhochschulstudiengängen berechtigt. Dazu muss lediglich ein vertiefendes Wahlpflichtfach besucht werden und nur in diesem Fach muss eine schriftliche Abiturprüfung abgelegt werden. Zudem ermöglicht der Abschluss einer Fachschule ein Fachhochschul- oder sogar ein Universitätsstudium auch ohne Abitur. Für die Absolventen der Fachschulen, als „beruflich Qualifizierte“, eröffnet sich der Zugang zu den Hochschulen, sofern sie dort ein Beratungsgespräch absolvieren.

Digitalisierungsoffensive an der Technikerschule

Seit dem vergangenen Schuljahr wird an der Technikerschule Ingolstadt das neue und zukunftsträchtige Wahlpflichtfach „Digitale Transformation“ unterrichtet. Mit der Einführung werden die angehenden „Staatlich geprüften Techniker“ auf die digitalen Herausforderungen der Arbeitswelt von morgen vorbereitet. Das Fach wird interdisziplinär in allen Fachbereichen angeboten und führt die Studierenden an Themen wie „Industrie 4.0“, „Künstliche Intelligenz“ oder „Big Data“ heran.

Neue Fachrichtung: Wirtschaftsinformatik

Ab dem Schuljahr 2021/22 bietet die Technikerschule Ingolstadt erstmalig die berufliche Aufstiegsfortbildung zum/zur Staatlich geprüften Wirtschaftsinformatiker/in an. Um einen größeren Adressatenkreis für das Thema Informatik anzusprechen, liegt der Schwerpunkt der Fortbildung im Bereich der Wirtschaftsinformatik. Damit gibt es in der Region 10 für alle Absolventen in kaufmännischen und verwandten Berufen erstmalig die Möglichkeit, aufbauend auf ihre beruflichen Erstausbildung und Berufserfahrung, zu IT-Fachkräften des mittleren Managements weitergebildet zu werden. In der Ausbildung werden neben vertieftem beruflichen Fachwissen im Bereich der Betriebswirtschaft und der Informatik auch Kenntnisse im Bereich des Managements, wie Führung von Mitarbeitern, Arbeiten im Team, Orientierung an Kundenbedürfnissen sowie effektive und kostenbewusste Gestaltung von betrieblichen Prozessen, vermittelt.Diese Kompetenzen befähigen die Absolventinnen und Absolventen zur Lösung vielfältiger und anspruchsvoller betrieblicher Aufgaben, etwa in Netzwerken, im Bereich Multimedia, in der Programmierung, in Wartung und Vertrieb oder in der Administration.

Aufnahmebedingungen für die Weiterbildung

Voraussetzung für die Aufnahme an die Technikerschule ist eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem einschlägigen Ausbildungsberuf und eine berufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr. Für die Teilzeitausbildung genügen sechs Monate.Weitere Informationen erhalten interessierte Weiterbildungswillige im Sekretariat der Technikerschule (0841/305-43100) sowie unter https://ts.ingolstadt.de. Besuchen Sie uns auch in der „Woche der Aus- und Weiterbildung“ am Samstag, 20. März 2021, von 9:00 bis 14:00 Uhr, in den Räumen der Technikerschule.

