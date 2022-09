Volksfest Neusäß: alle Programmpunkte

Anzeige

Die Firma Münsinger aus Blossenau zeigt ihr Können

75 Jahre Münsinger heißt es am Tag der offenen Tür am 25. September in Blossenau. Erde, Lärm und Maschinen - so stellen sich viele ein Tiefbauunternehmen vor. Die Firma Münsinger kann mehr! Was alles, das zeigt die Firma Münsinger mit einem beeindruckenden Programm am Tag der offenen Tür.