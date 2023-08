Datenschutzerklärung und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO zum Gewinnspiel der KUKA Aktiengesellschaft

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele

I. Gegenstand

Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel der KUKA Aktiengesellschaft , Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg , Vorstand: Peter Mohnen (Vorsitzender des Vorstands), Alexander Tan (Finanzvorstand), Telefon: +49 821 797-50, Fax: +49 821 797-5252, E-Mail: kontakt@kuka.com, (nachfolgend bezeichnet als „Veranstalter“) durch die Teilnehmer sowie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder mitgeteilten Daten.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen .

II. Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt am 02.09.2022 und endet am 19.09.2022. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland haben sowie älter als 16 Jahre sind. Ausgeschlossen sind Mitarbeitende des Veranstalters sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren. Unter allen Teilnehmern werden insgesamt 20 KUKA Jubiläums-Bücher im Wert von 35 € verlost. Die Gewinner werden ausgelost. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Die Teilnahme sowie die Gewinnchancen sind unabhängig von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

III. Abwicklung

1. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn verzichten. In diesem Fall rückt an seine Stelle der nächste Teilnehmer in der Gewinnerrangfolge nach. Die Übergabe der Gewinne wird individuell mit den Teilnehmern abgestimmt.

2. Die Teilnehmer werden zeitnah per Email an die angegebene Emailadresse oder postalisch über die Gewinne benachrichtigt und um Bestätigung gebeten.

3. Bestätigt ein Teilnehmer die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen, verfällt der Gewinn. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. ungültige Emailadressen) ist der Veranstalter nicht verpflichtet, richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer.

IV. Gewährleistungsausschluss

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden können. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen, zum Beispiel durch technische Probleme, beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen.

V. Haftung

Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäß dieser Ziffer V folgende Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen. Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

Informationsschreiben Verarbeitung personenbezogener Daten bei KUKA

nach Art 13 DS-GVO

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, wie z.B. Name, Adresse, E-Mailadresse) ist KUKA ein hohes Anliegen.

Wenn und soweit wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, erfolgt dies gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Datenschutzvorschriften, insbesondere der seit dem 25. Mai 2018 geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Darüber hinaus informieren wir Sie darüber, welche Rechte Ihnen in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zustehen.

1. Name und Anschrift des Verantwortlichen

Der datenschutzrechtlich Verantwortliche ist die:

KUKA Aktiengesellschaft, Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg („KUKA“)

Vorstand: Peter Mohnen (Vorsitzender des Vorstands), Alexander Tan (Finanzvorstand), Telefon: +49 821 797-50, Fax: +49 821 797-5252, E-Mail: kontakt@kuka.com

Den Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen erreichen Sie unter

Der Datenschutzbeauftragte, c/o KUKA AG, Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg,

E-Mail: data-privacy@kuka.com

2. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Der Verantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten, die Sie uns im Rahmen Ihrer Teilnahme an einem Gewinnspiel zur Verfügung stellen. Im Rahmen der Teilnahme werden Sie aufgefordert, die folgenden Daten zu Ihrer Person anzugeben: Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, sowie die Gewinner zudem die Adresse. Diese Angaben sind für die Übersendung der Produkte und die Kommunikation hierzu erforderlich.

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten werden aufgrund Ihrer Einwilligung (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO) verarbeitet.

Die in diesem Informationsschreiben genannte Datenverarbeitung ist zwingend erforderlich. Ohne diese Datenverarbeitung ist die Erfüllung der in Ziffer 2 genannten Tätigkeiten nicht möglich.

4. Wer erhält Ihre personenbezogenen Daten?

Innerhalb der KUKA Group erhalten diejenigen Bereiche Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen und die zur Verarbeitung dieser Daten berechtigt sind. Im Rahmen der Leistungserbringung beauftragen wir Auftragsverarbeiter, die zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten beitragen. Diese Auftragsverarbeiter werden von KUKA, sofern gesetzlich notwendig, vertraglich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß Art. 28 DS-GVO verpflichtet. Ausschließlich zum Zwecke der Zustellung von Großgeräten durch den Hersteller werden Ihre Adressdaten an diesen übermittelt.

5. Werden Ihre personenbezogenen Daten in Drittländer oder internationale Organisationen übermittelt?

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein Drittland mit geringerem Datenschutzniveau (in der Regel außerhalb der EU/des EWR) erfolgt, sofern Sie in eine Übermittlung ausdrücklich eingewilligt haben oder eine gesetzliche Grundlage besteht. Falls eine solche Übermittlung stattfindet, stellen wir durch Maßnahmen gemäß Art. 44 ff. DS-GVO, etwa durch EU Standarddatenschutzklauseln, ein der DS-GVO entsprechendes Datenschutzniveau sicher.

6. Dauer der Verarbeitung (Kriterien der Löschung)

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt (Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DS-GVO), sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten, etwa für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung, besteht.

7. Auskunft über Ihre Rechte

Sie haben gegenüber KUKA die folgenden Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:

7.1. Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO.

7.2. Recht auf Berichtigung gem. Art. 16 DS-GVO.

7.3. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) gem. Art. 17 DS-GVO.

7.4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DS-GVO.

7.5. Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DS-GVO.

7.6. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde gem. Art. 13 Abs. 2 lit. d, 77 DS-GVO.

7.7. Widerruf der Einwilligung gem. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO.