19-jähriger Patient aus Lohrer Forensik entkommen

Die forensische Abteilung am Lohrer Bezirkskrankenhaus aus der Luft. Foto: Johannes Ungemach Bildunterschrift 2023-10-10 --> Die forensische Abteilung am Lohrer Bezirkskrankenhaus aus der Luft. Eine Gesetzesänderung soll den Zustrom in die überfüllte Einrichtung eindämmen.⋌Foto: Johannes Ungemach Bildunterschrift 2024-05-04 --> Die forensische Abteilung am Lohrer Bezirkskrankenhaus aus der Luft. Ein 19-jähriger Patient ist in der Nacht zum Freitag aus der Einrichtung entkommen. Die Suche nach dem Mann dauerte am Freitagnachmittag weiter an. ⋌Archivfoto: Johannes Ungemach

Foto: Johannes Ungemach