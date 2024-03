Würzburg

17:15 Uhr

25 Jahre nach Mord in Kneipe in Würzburg: Polizei gräbt auf Grundstück nach Beweisen und nimmt zwei Verdächtige fest

Tatort Würzburg-Zellerau, in Sichtweite der Kripo: Im Januar 1999 wird in dieser Kneipe der türkische Gastwirt erschossen. 25 Jahre später haben Ermittlungen der Polizei zu zwei Verhaftungen geführt.

Plus 1999 wurde ein türkischer Gastwirt vor zwölf Zeugen erschossen. Ein Familienstreit? Eine Tat des NSU? Lange liefen alle Ermittlungen ins Leere. Was jetzt bekannt ist.

Von Benjamin Stahl, Manfred Schweidler

Die Würzburger Polizei steht offenbar vor der Klärung eines der geheimnisvollsten Kriminalfälle in Unterfranken: dem Mord an dem türkischen Gastwirt Edip Saraç vor 25 Jahren in Würzburg. In seiner Kneipe war der 55-jährige Saraç im Januar 1999 erschossen worden, fast direkt vor der Tür der Kripo im Stadtteil Zellerau.

Jetzt hat die Polizei nach intensiven Ermittlungen in dem ungeklärten Fall zwei Tatverdächtige festgenommen: Carmen Aufmuth, Sprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken, und der Würzburger Oberstaatsanwalt Tobias Kostuch bestätigten dies am Montagnachmittag.

