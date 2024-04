Alle Läufe, alle Bilder: Das war los beim großen 34. Würzburger Residenzlauf 2024 in der Würzburger Innenstadt

Am Sonntagmorgen fiel der Startschuss für Würzburgs größte Laufveranstaltung. Wer dabei war, wie es lief und wer die Gewinnerinnen und Gewinner der Lauf-Asse sind.

Bühne frei für den 34. Würzburger Residenzlauf. Los ging es um kurz nach 10.30 Uhr mit den Bambiniläufen. Und auch der Wettergott meinte es gut. Mit Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad lockte die Veranstaltung nicht nur Läufer und Läuferinnen auf den Residenzplatz, sondern auch viele Besucher.

Organisationsleiter Reinhard Peter sprach am frühen Sonntagnachmittag von insgesamt 8163 Anmeldungen. Es habe noch viele Nachmeldungen gegeben. Die Gesamtzahl komme dicht heran an die Rekordmarke von 8211 Residenzläuferinnen und -läufern aus dem Jahr 2016. "Wir hätten nicht gedacht, dass wir nach Corona wieder so schnell in diese Sphären kommen."

Die Bilder vom Würzburger Residenzlauf finden Sie in den folgenden Fotogalerien.

Über 45 Schulen und 55 Kitas mit am Start

Allein für die Läufe der Kindergärten und Schulen lagen bis vergangenen Dienstag über 4300 Anmeldungen aus 45 Schulen und 55 Kitas der Region vor, das sind rund 1700 Kinder und Jugendliche mehr als im vergangenen Jahr. Beim Hauptlauf über zehn Kilometer, informierte Reinhard Peter, nahmen am frühen Nachmittag 1970 Läuferinnen und Läufer teil.

Alle Läufe fanden auf einer 2,5 Kilometer langen Strecke auf den Straßen rund um die Residenz, den Hofgarten und den Ringpark statt, gestartet wurde vor dem Residenzplatz. Los ging es um 10.30 Uhr für die Kleinsten mit dem Schnupperlauf und zwei Kindergarten-Läufen jeweils über 600 Meter. Es folgten ein Bambinilauf (1 Kilometer) und der Lauf der Schulen (2,5 Kilometer). Der No-Limits-Lauf für alle Fitness- und Altersstufen ging ebenfalls über die Distanz von 2,5 Kilometern.

Zwei Runden (5 Kilometer) mussten ab 12.40 Uhr beim Fit-and-Fun-Lauf absolviert werden, eine Stunde später ging es auf den vier Runden des Hauptlaufs (10 Kilometer) auf den Straßen rund um das Weltkulturerbe recht eng zu.

Der Startschuss zum sportlichen Höhepunkt "Lauf der Asse" über zehn Kilometer mit internationalen, deutschen und regionalen Spitzenläufern erfolgte um 15.15 Uhr. Auf dem Residenzplatz gab es den ganzen Tag über ein buntes Familien- und Kinderprogramm mit gastronomischen Angeboten und Livemusik.

Rettungsdienste ziehen positive Bilanz zum diesjährigen Residenzlauf in Würzburg

Die Veranstalter sprachen von einer Besucherzahl etwa zwischen 15.000 bis 20.000 Menschen. Wie Stefan Dietz vom BRK Würzburg für den Bereich Rettungsdienst berichtete, mussten insgesamt 55 Personen - darunter auch Besucher - versorgt werden. Vermutlich aufgrund des schönen Wetters hätten mehr Läuferinnen und Läufer Probleme gehabt, so Dietz. Sie seien mit Wasser und Infusionen versorgt worden. Eine Läuferin musste mit einer chirurgischen Verletzung in die Klinik eingeliefert werden. Ein Besucher wurde vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. "Es gab zwar mehr zu tun als in den Vorjahren, fast alle Personen konnten aber ambulant versorgt werden. Das ist alles in allem eine positive Bilanz", so Dietz.

Gewinnerinnen und Gewinner beim Lauf der Asse

Beim Lauf der Asse lag bei den Frauen Maurine Chebor (Kenia) auf Platz 1, hinter ihr kamen Josephine Naukot Ebei (Kenia) und Dominica Mayer (LG Telis Finanz Regensburg) auf den Plätzen zwei und drei ins Ziel. Weiter folgten Lelise Tegegne Wakweya (Äthiopien), Alina Reh (Marathon Team Berlin), Franziska Reng (LG Telis Finanz Regensburg) , Lisa Oed (Königsteiner LV), Eleisa Haag (SV Würzburg 05 Triathlon) und Delia Schmitt (Absolute Run Crew Würzburg).

Beim Lauf der Asse Männer gewann Lawi Kosgei (Kenia), gefolgt von Kuma Dejene Debel (Äthiopien) und Worku Bayisa Bekele (Äthiopien) auf Platz zwei und drei. Weiter folgten Weyifen Dejene Mulisa (Äthiopien), Mamiyo Nuguse Hirsuato (MTV 1846 Gießen), Hailu Eticha (Kenia), Paul Weigand (ESV Gempnden), Michael Chalupsky (TV Schriesheim), Volker Goineau (Run Crew Würzburg) sowie Niklas Lentzkow (Spannrit Team TSG Kleinostheim).