15.04.2024

Alt gegen Neu: Warum der Führerschein umgetauscht werden muss und welcher Jahrgang als nächstes dran ist

Bis 2033 müssen alle Menschen, deren Führerschein vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, ihre Fahrerlaubnis in den neuen EU-Führerschein umtauschen.

Plus Bis 2033 müssen in Deutschland circa 43 Millionen Führerscheine in das neue EU-Format umgetauscht werden. Wie die Landratsämter den Andrang bewältigen.

Von Julia Rüther

Egal ob grauer Lappen, rosa Papier oder weiße Plastikkarte: Bis 2033 müssen alle Pkw- und Motorradführerscheine innerhalb der EU, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, in den neuen EU-Führerschein umgetauscht werden. In Deutschland betrifft das circa 43 Millionen Fahrerlaubnis-Dokumente. Doch warum müssen die Führerscheine umgetauscht werden? Und wie verliefen die vergangenen Umtauschphasen bei den Landratsämtern?

Grund für den Umtausch ist eine EU-Richtlinie, nach der alle Führerscheine ein einheitliches und fälschungssicheres Muster erhalten sollen. In Deutschland erfolgt der Umtausch schrittweise, gestaffelt nach Jahrgängen. Wer die Frist versäumt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Verwarnungsgeld von zehn Euro rechnen.

