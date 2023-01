Würzburger Faschingszug 2023: Alles, was Sie über das Top-Event am Faschingssonntag wissen müssen

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es heuer wieder einen Faschingszug in Würzburg. Wo der Zug entlangführt, wo die besten Plätze sind und wo man danach weiterfeiern kann.

Noch drei Wochen dauert es, dann wälzt sich der Faschingszug durch Würzburgs Straßen. Es ist der 67. Faschingszug seit dem zweiten Weltkrieg und immer noch der größte Süddeutschlands rechts des Rheins. Erstmals seit 2019 wird der Zug wieder stattfinden, wegen der stark gesunkenen Corona-Inzidenzen frei jeglicher Beschränkungen.