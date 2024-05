Fußball: Regionalliga Bayern

17:00 Uhr

Aufstiegsrelegation: Die Würzburger Kickers treffen so gut wie sicher auf Hannover II

Der Blick geht Richtung Aufstiegsrelegation: Kickers-Trainer Marco Wildersinn (hier beim Heimspiel gegen Bayreuth am 30. April) wird mit seinem Team aller Wahrscheinlichkeit auf die U23 von Hannover 96 treffen.

Plus Das Team aus der niedersächsischen Landeshauptstadt ist rechnerisch zwar noch nicht ganz durch, kann aber bereits nächstes Wochenende die Meisterschaft perfekt machen.

Von Carolin Münzel

Rechnerisch ist es noch nicht ganz durch, doch aller Wahrscheinlichkeit nach treffen die Regionalliga-Fußballer des FC Würzburger Kickers in der Aufstiegsrelegation am 29. Mai (Hinspiel am Dallenberg) und 2. Juni (Rückspiel) auf die U23 des Zweitligisten Hannover 96.

Der Erste der Regionalliga Nord siegte am Samstagnachmittag souverän mit 4:0 gegen das abstiegsbedrohte Jeddeloh, während zeitgleich Phönix Lübeck mit einer 0:2-Niederlage gegen Drochtersen seine Chance vergab, Rang eins der Tabelle noch einmal konsequent anzugreifen.

