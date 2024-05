Würzburg

12.05.2024

Bärlauch, Pilze oder Moos: Was darf ich in der Natur mitnehmen und was nicht?

Waldschätze richtig nutzen: Was darf in Wald und Natur mit nach Hause genommen werden?

Plus Im Wald gibt es zahlreiche Schätze, wie Pilze, Blumen, Beeren oder Dekomaterial. Doch was darf man aus dem Wald und aus der Natur mitnehmen und was nicht? Welche Regeln gelten?

Von Claudia Kneifel

Das Sammeln von Bärlauch oder Beeren im Wald oder das Mitnehmen von Pilzen, das Probieren eines Apfels vom Baum am Wegesrand - all das gehört für viele Menschen zum Spaziergang dazu. Die meisten dieser Aktivitäten sind auch erlaubt. Es gibt jedoch klare Grenzen: Zum Beispiel, wenn große Mengen an essbaren Produkten mitgenommen, Pflanzen beim Ernten zerstört oder wenn fremdes Eigentum entwendet oder verbotene Früchte gepflückt werden.

Welche Regeln gelten im Wald und in der Natur? Nachfrage bei Christopher Traub, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg-Kitzingen.

