Beispiellose Pannenserie: Wie Weltreisender Marcus Grech sich abseits der Touri-Hochburgen durch die Türkei kämpfte

Plus Der 40-Jährige aus Eltmann ist seit Mai 2022 mit seinem Fahrrad auf Weltreise. Sein Aufenthalt in der Türkei war dabei voller Höhen und Tiefen.

An einem Ausläufer des Tuz Gölü, einem türkischen Salzsee südlich von Ankara, verliert Marcus Grech die Fassung. Die Luftpumpe seines Fahrrads ist kaputt. Er wirft sie zu Boden, schimpft und trampelt auf ihr herum. "Da hatte ich wirklich die Schnauze voll", sagt der Eltmanner, der sich Anfang Mai 2022 mit seinem Rad vom Landkreis Haßberge aus auf Weltreise begeben hat, im Gespräch mit der Redaktion. Inzwischen kann Grech schon wieder über den Vorfall lachen. Es ist nur einer von vielen Tiefpunkten, die ihm seinen Weg durch die Türkei erschwert haben. Aber der Reihe nach.