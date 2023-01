Biathlon Antholz heute live im TV: Zeitplan, Programm, Übertragung im Fernsehen und Stream auf ZDF, Eurosport - Sprint der Frauen (19.1.2023)

Wann kommt heute Biathlon? In Antholz findet das Sprint-Rennen der Frauen im Biathlon-Weltcup 2023 statt - live im TV und ZDF-Stream. Zeitplan und Programm.

Kommt heute Biathlon im Fernsehen? Fans des Biathlon-Weltcups 2022/2023 kommen ab heute (19.1.2023) voll auf ihre Kosten. In Antholz/ Italien gibt es bis Sonntag ein dichtgedrängtes Programm: Bis Sonntag (22. Januar 23) stehen weitere sechs Biathlon-Rennen live im TV und Stream auf dem Zeitplan - je dreimal müssen die Männer und Frauen an den Schießstand und in die Loipe.

Los geht es beim Biathlon in Antholz 2023 heute mit dem Sprint-Rennen der Damen über 7,5 Kilometer. Am Freitag folgt der Sprint der Männer. Am Wochenende sind dann die Verfolgungsrennen und die Staffeln live im Fernsehen und Stream zu sehen.

Wann gibt es Biathlon im Fernsehen? Wann gehen die Biathleten an den Start? Hier alle News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung und Starts des Biathlon-Weltcups 2023 in Antholz.

Biathlon heute live in Antholz: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Donnerstag, 19.1.2023 14.30 Uhr: Biathlon-Sprint der Frauen heute über 7,5 Kilometer Fernsehen : live im ZDF und auf Eurosport 2 Livestream : ZDF Sportstudio live Mediathek





Freitag, 20.1.2023 14.30 Uhr: Biathlon-Sprint der Herren über 10 km Fernsehen : live im ZDF und auf Eurosport 2 Livestream : ZDF Sportstudio live Mediathek





Samstag, 21.1.23 13 Uhr: Biathlon Verfolgung der Frauen über 10 Kilometer 15 Uhr: Biathlon-Verfolgungsrennen der Männer über 12,5 km Fernsehen : live im ZDF und auf Eurosport 2 Livestream : ZDF Sportstudio live Mediathek





Sonntag, 22.1.2023 11.45 Uhr: Biathlon-Staffel der Frauen über 4 x 6 Kilometer 14.30 Uhr: Biathlon-Staffel heute der Männer über 4 x 7,5 km Fernsehen : live im ZDF und auf Eurosport 2 Livestream : ZDF Sportstudio live Mediathek



Der Sender Eurosport 2 ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Antholz in Südtirol gibt es jedoch auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Antholz: Biathlon heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups heute in Antholz/Italien werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter zdf.de/sport sowie auf den privaten Streaming-Diensten, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. App-Nutzer müssen discovery+ erneut abonnieren. Auf Apple TV gibt es keine Eurosport-Inhalte mehr seit dem 14. Januar. Ein Abo bei discovery+ ist nötig.

Biathlon-Weltcup in Antholz heute: Frauen starten mit dem Sprint in die WM-Generalprobe

Drei Wochen vor der Bathlon-WM 2023 zuhause hoffen die deutschen Biathletinnen bei der Generalprobe in Antholz auf weiteren Aufwind. Zum Auftakt heute steht der Sprint an. Dabei ist vor allem Franziska Preuß im Fokus, die nach ihrem Infekt kurz vor Silvester im neuen Jahr noch keine Rennen bestreiten konnte. Die 28-Jährige musste insgesamt fast zwei Wochen mit dem Training aussetzen. Über die 7,5 Kilometer gehen auch Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick, Janina Hettich-Walz, Saison-Debütantin Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Vanessa Voigt an den Start.