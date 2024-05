Würzburg

04:00 Uhr

Chronisches Fatigue Syndrom: Wie geht es Klara H. und anderen Patientinnen und Patienten aus Unterfranken heute?

Klara H. in ihrem Wohnzimmer: Die Krankenschwester aus Würzburg erkrankte nach einer Coronainfektion am Chronischen Fatigue Syndrom (ME/CFS).

Plus Vor einem Jahr berichteten Betroffene aus der Region, wie ME/CFS ihr Leben ausbremst. Hat sich ihre Versorgung verbessert? Die Selbsthilfegruppe Würzburg organisiert Protest.

Von Claudia Kneifel

Stellen Sie sich vor, Sie sind jung, voller Energie und Plänen für die Zukunft. Doch plötzlich reißt eine unsichtbare Krankheit Sie aus Ihrem Alltag. Sie fühlen sich ständig erschöpft, können kaum noch Ihre täglichen Aufgaben erledigen. Für Menschen, die vom Chronischen Fatigue Syndrom (CFS) betroffen sind, ist das die Realität.

Die Krankheit ist unberechenbar. Sie trifft oft junge Menschen und macht sie zu Pflegefällen. In Deutschland sind laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung etwa 500.000 Menschen an CFS erkrankt. In der Corona-Pandemie hat sich die Zahl verdoppelt.

