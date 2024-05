Würzburg

12:00 Uhr

Das volle Horror-Science-Fiction-Sex-Programm: Bunte "Rocky Horror Show" am Mainfranken Theater Würzburg

51 Jahre alter Kultklassiker: die "Rocky Horror Show", nun auch in Würzburg zu sehen.

Plus Erstmals läuft der Kultklassiker am Mainfranken Theater. Wer die Show tatsächlich noch nicht kennt, sollte das unbedingt nachholen - spätestens in der kommenden Saison.

Von Marc Hoinkis

Die "Rocky Horror Show" von Richard O'Brien feierte 1973 ihr Bühnendebüt im Londoner Royal Court Theatre. Regisseur Jim Sharman, der zuvor bereits mit "Hair" und "Jesus Christ Superstar" eine neue Ära des Musicals eingeläutet hatte, bewies auch hier sein szenisches Geschick: Das Musical ist eine riesige Rocknummer mit Glitzer, Travestie und Sexappeal. Nun läuft das Stück erstmals auch am Mainfranken Theater Würzburg - in einer Inszenierung von Till Kleine-Möller, zu sehen im neuen Kleinen Haus.

Das spießige junge Paar Janet und Brad hat eine Autopanne im Wald und strandet auf der Suche nach einem Telefon in einer alten Villa. Die beiden geraten in die Hände des schlüpfrigen Außerirdischen Dr. Frank'n'Furter, der aus "Transsexual, Transilvania" stammt. Der Abend entpuppt sich als verrückte Sexparty, bei der Frank'n'Furter seinen selbst erschaffenen Schönling Rocky zum Leben erweckt. Am Ende kommt auch noch ein deutscher Wissenschaftler hinzu, es gibt Laserkanonen, Raumschiffe und Tote: das volle Horror-Science-Fiction-Programm.

