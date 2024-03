Sömmersdorf

Die Fränkischen Passionsspiele Sömmersdorf 2024: Alle Termine, Preise und Informationen zum Spiel

Plus Nach sechs Jahren führen die Sömmersdorfer zwischen 23. Juni und 18. August wieder ihre Fränkischen Passionsspiele auf. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick.

Von Silvia Eidel

Kein Gelübde wie in Oberammergau, kein Schwur wie in Erl, sondern die pure Lust am Theaterspiel ist der Grund, weshalb in Sömmersdorf seit 90 Jahren die Fränkischen Passionsspiele gezeigt werden. In diesem Sommer ist es nach ausnahmsweise sechs Jahren wieder so weit. Dann werden 400 Laiendarsteller, so viele wie nie, auf der Freilichtbühne in einem beeindruckenden Schauspiel die 2000 Jahre alte Geschichte Jesu neu erzählen.

Die Proben laufen seit Jahresbeginn, ab Karfreitag häufig auch unter freiem Himmel auf der Passionsspielbühne am Ortsrand. Der veranstaltende Verein Fränkische Passionsspiele Sömmersdorf e.V. hat diesmal die beiden professionellen Regisseure Silvia Kirchhof (Gerolzhofen) und Kai Christian Moritz ( Würzburg) für die Inszenierung engagiert. Sie sollen das hohe Niveau des Schauspiels weiter garantieren, das beim letzten Mal 2018 circa 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauer anzog. Übrigens: Die Fränkischen Passionsspiele zählen seit 2020 zum Immateriellen Kulturerbe Bayerns.

