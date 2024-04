Nach schwerem Verkehrsunfall auf B27 bei Thüngersheim: Polizei sucht beteiligten Autofahrer für Zeugenaussage

Plus Auf der B 27 bei Thüngersheim im Landkreis Würzburg kam es am Donnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Das ist der Grund für den Unfall.

Drei Fahrzeuge sind am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der B 27 bei Thüngersheim auf Höhe der Staustufe frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Würzburg und eine 61-Jährige aus dem Landkreis Ansbach lebensgefährlich verletzt, sie waren beide in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Ein Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Laut Nadine Leber, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken war die Unfallursache ein Überholmanöver des Ford-Fahrers auf der Strecke. Er fuhr von Veitshöchheim kommend in Richtung Thüngersheim und scherte auf die Gegenfahrbahn aus, um ein Auto zu überholen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Die hinter dem Seat fahrende 37-jährige Opelfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß ebenfalls mit dem Ford zusammen.