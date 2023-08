Würzburg/Iphofen

05.08.2023

Familienurlaub spontan mit der Bahn: Was man erlebt, wenn man mit dem 49-Euro-Ticket einfach drauflos fährt

Plus Mit dem 49-Euro-Ticket lässt sich nicht nur Deutschland in vollen Zügen genießen. Unser Autor sieht die Bahn nach dieser 6-Tage-Reise mit anderen Augen.

Von Eike Lenz

So alt wie die Eisenbahn ist die Klage, sie vermiese einem das Reisen. Aber vielleicht muss man sich einfach mal auf die Bahn einlassen und abseits des geschäftigen ICE-Treibens von ruckeligen Regionalzügen durch die Gegend gondeln lassen. Ohne Zeitdruck, ohne Termine, ohne festes Ziel. Das geht am besten in den Ferien, mit der ganzen Familie. Dazu das Nötigste in einen Rucksack packen, 49-Euro-Ticket buchen – schon kann es losgehen.

Einen großen Plan braucht es nicht: Eine grobe Route und 70 Euro Taschengeld am Tag reichen. Die Hotels bezahlt man besser mit der Kreditkarte. Das Schöne: Auch grenznahe Städte – ob Luxemburg, Straßburg, Basel oder Salzburg – lassen sich noch mit dem Deutschlandticket erreichen.

