Greußenheim/Würzburg

17:30 Uhr

Gewalt in Kita Greußenheim? Mütter belasten Erzieherin unter Tränen, Zeugin fühlte sich von Leiterin eingeschüchtert

Eine ehemalige Erzieherin der Kita Greußenheim ist am Landgericht Würzburg angeklagt, weil sie Kinder misshandelt haben soll: die 30-Jährige zu Prozessbeginn Anfang April.

Plus Eltern der mutmaßlich von Gewalt betroffenen Kita-Kinder haben, voller Selbstvorwürfe, am Landgericht Würzburg ausgesagt. Wie der aktuelle Stand in dem Verfahren ist.

Von Aaron Niemeyer

In Grüppchen stehen die Zuschauerinnern und Zuschauer an diesem Donnerstagmorgen im Würzburger Justizzentrum im Foyer. Rund 20 Personen warten dort, grüßen sich und beäugen sich teils misstrauisch. Man kennt sich in Greußenheim. Und auf diesen Tag haben viele Leute in der kleinen Würzburger Landkreisgemeinde gewartet.

Viele der Anwesenden sind Eltern, deren Kinder in Greußenheim in die Kita gehen. In der Einrichtung sollen einige der Kinder misshandelt worden sein. Die beschuldigte 30-jährige Erzieherin streitet die Vorwürfe ab. Eine 37-jährige Vorgesetzte hatte mutmaßliche Vorfälle beobachtet, jedoch lange verschwiegen.

