Skispringen der Frauen in Willingen heute: TV-Übertragung und Live-Stream in der ARD, Eurosport, ORF (3.2.2023) - Zeitplan und Programm

Am Wochenende steht in Willingen der Weltcup 2023 im Skispringen der Frauen an. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und im Livestream.

Wann ist Skispringen in Willingen 2023? Nach dem Skisprung-Weltcup der Frauen in Hinterzarten am letzten Wochenende geht es diese Woche weiter mit dem Skispringen der Damen von der Großschanze in Willingen (Hessen). Die dortige Mühlenkopfschanze ist die höchste Skisprungschanze der Welt, nur einige Skiflugschanzen sind noch höher. Die Großschanze im Strycktal misst eine Hillsize von 147 Metern.

Wann gibt es Skispringen im Fernsehen? Wann gehen die Skispringerinnen heute an den Start? Hier alle News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung des Skispringen der Frauen in Willigen 2023.

Skispringen heute live in Willingen an der Mühlenkopfschanze: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Sonntag, 5.2.2023 - Qualifikationen und Einzel-Weltcups 10.30 Uhr: Qualifikation 11.45 Uhr: 2. Skispringen in Willingen der Frauen (1. und 2. Wertungsdurchgang) Fernsehen : live in der ARD , auf Eurosport und auf ORF 1 Livestream : ARD Sportschau live Mediathek, eurosport.de, Joyn (letztere zwei kostenpflichtig)

Samstag, 4.2.2023 - Einzel-Weltcups

11.30 Uhr: Probedurchgang 12.30 Uhr: 1. Skispringen in Willigen der Frauen (1. und 2. Wertungsdurchgang) Fernsehen : 2. Durchgang live in der ARD , Highlights auf ORF 1 kein Livestream

Freitag , 3.2.2023 - Training, Qualifikation und Mixed-Weltcup 10 Uhr: offizielles Training 12 Uhr: Qualifikation 16 Uhr: Mixed-Weltcup Fernsehen : live in der ARD (Mixed-Springen), auf Eurosport und auf ORF 1 Livestream : ARD Sportschau live Mediathek, eurosport.de, DAZN , Joyn (letztere drei kostenpflichtig)



Nach dem Skispringen der Frauen finden in Willingen die Wettkämpfe der Männer statt. Infos zu Zeitplan und TV-Übertragung gibt es hier.

Willingen: Skispringen heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe im Skispringen der Frauen werden also teilweise live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Von manchen Durchgängen gibt es auch einen Livestream im Internet unter www.sportschau.de/streams sowie auf den privaten Streaming-Diensten eurosport.de, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der bekannte Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Gesamtweltcup der Skispringerinnen: Allgäuerin Katharina Althaus aktuell beste Deutsche

Die Oberstdorferin Katharina Althaus ist im Gesamtweltcup 2022/23 der Frauen aktuell auf Platz 2 mit 871 Punkten. Beim letzten Springen in Hinterzarten (Baden-Württemberg) fuhr sie beim ersten Wettkampf am Samstag einen deutlichen Sieg ein und musste sich beim zweiten Springen am Sonntag mit dem 14. Platz zufrieden geben. Letztes Jahr holte Althaus beim Skispringen von der Großschanze in Willingen Silber.

Weltcup-Führende der Skispringerinnen ist vor dem Weltcup in Willingen 2023 die Österreicherin Eva Pinkelnig (1096 Punkte). Auf Rang 3 steht Anna Odine Ström (773 Punkte) aus Norwegen. Katharina Althaus auf Platz 2 ist aktuell die beste Deutsche im Gesamtweltcup. Die anderen deutschen Skispringerinnen belegen folgende Ränge:

7. Selina Freitag (Aue), 586 Punkte

17. Anna Rupprecht (Degenfeld), 257 Punkte

22. Luisa Görlich (Lauscha), 148 Punkte

27. Pauline Hessler (Lauscha), 82 Punkte

30. Agnes Reisch (Missen-Wilhams), 71 Punkte

40. Juliane Seyfarth (Ruhla), 22 Punkte

50. Pia Lilian Kübler (Zschopau), 2 Punkte