"Hässliche Zahnlücke in der Innenstadt": Welche Folgen hat das Aus von Galeria Kaufhof für Würzburg und Schweinfurt?

Plus Jetzt muss schnell gehandelt werden, sagt Handelsexperte Johannes Berentzen: Welche Probleme der Berater durch die Schließungen der Filialen sieht – und welche Lösungen.

Würzburg wird wohl im August eine Top-Einkaufsadresse verlieren, Schweinfurt hat sie schon verloren: Aus für Galeria Kaufhof in den beiden Städten. Was geschieht jetzt mit den frei werdenden Immobilien und wie verkraften die Innenstädte den Verlust der Filialen des Warenhauskonzerns?

Viel beachtet ist das Hanauer Modell: Die hessische Stadt kaufte nach der Galeria-Schließung im Januar kurzerhand das Gebäude, um seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Für Würzburg und Schweinfurt aber wäre das nicht ideal, meint Johannes Berentzen. Der 44-Jährige ist Geschäftsführer der BBE Handelsberatung GmbH in München, einem Tochterunternehmen des bayerischen Handelsverbandes HBE.