Tischtennis: Bundesliga

17:31 Uhr

Historischer Erfolg: Tischtennis-Bundesligist Bad Königshofen zieht in die Play-offs ein

Plus Seit sieben Jahren ist der kleine Klub aus dem Grabfeld Teil der Tischtennis-Bundesliga. In den Play-offs wartet nun ein attraktiver Gegner.

Von Carolin Münzel

Dem TSV Bad Königshofen ist ein historischer Erfolg gelungen. Mit dem Sieg gegen den Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05 sicherte sich der Tischtennis-Bundesligist vor stimmungsvoller Kulisse in der Shakehands-Arena Platz drei in der Tabelle und tritt nun am Pfingstmontag, 20. Mai, in der Best-of-3-Serie zunächst zu Hause gegen Deutschlands erfolgreichsten Tischtennis-Verein Borussia Düsseldorf an.

Der Einzug in die Play-offs stand schon nach den ersten beiden Spielen fest, weil Bastian Steger (gegen Rares Sipos) und Filip Zeljko (gegen Carlo Rossi) diese klar mit 3:0 gewonnen und zugleich Fulda mit dem Ausgleich zum 1:1 im parallel laufenden Spiel gegen Mühlhausen Schützenhilfe geleistet hatte. Den Sack zu für Bad Königshofen machte Jin Ueda mit seinem 3:1-Sieg gegen Yongyin Li.

