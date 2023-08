Würzburg

10:00 Uhr

Andreas Gabalier lässt politische Sticheleien (fast) bleiben: Tanzen, toben und träumen mit dem Volks-Rock'n'Roller

Plus Der Steirer begeistert 16.000 Besuchende auf dem Würzburger Residenzplatz - und präsentiert sich als gereifter Musiker mit Herz, Kanten und Marotten.

Von Michi Bauer

So. Jetzt ist er also in Würzburg, hulapalut vor der Residenz. Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier lässt's krachen. In der Krachledernen, eh klar. 16.000 Fans singen, klatschen, tanzen, toben und träumen mit dem Steirer. Der aus seiner Naivität im Umgang mit politischer Stichelei ansatzweise gelernt zu haben scheint. Weil er zwei Stunden überwiegend und dank einer formidablen Rock-Kapelle auch überzeugend bei der Musi(k) bleibt und sich provokanten Unfug weitgehend spart. Sein Publikum scheint auch gar nichts anderes zu wollen.

Leute, die sich auskennen im Musikgeschäft, werden dem 38-Jährigen beigebracht haben, dass das tollpatschige Herumgehopse auf dem schmalen Grat der Kontroverse nichts bringt außer Stress im Netz, in Klatschspalten und im Feuilleton. Muss man allerdings Andreas Gablier, der bisweilen den Blinker rechts gesetzt, auf dieser Seite jedoch nie überholt hat, echtes politisches Kalkül in die Haferlschuhe schieben, weil er beharrlich fesche Madln in Dirndl und kräftige Buam in Lederhos'n steckt? Er wurde sozialisiert in einer Welt, wo binäre Geschlechter-Identität und Heimatliebe das normalste der Welt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen