Würzburg

06.06.2023

Kiliani in Würzburg 2023: Programm, Termin, Öffnungszeiten, Feuerwerk auf dem Volksfest

Am Freitag, 30. Juni, beginnt das Kiliani-Volksfest auf der Talavera in Würzburg beginnt.

Plus 17 Tage lang wird ab Ende Juni auf der Würzburger Talavera das Kiliani-Volkfest gefeiert. In diesem Jahr wieder mit einem Box-Event im Zelt. Was es sonst noch gibt.

Von Ernst Lauterbach Artikel anhören Shape

Am Freitag, 30. Juni, beginnt das Kiliani-Volksfest auf der Würzburger Talavera, es dauert bis zum Sonntag, 16. Juli. Wo spielt die Musik, wo fließt das Festbier und wann dreht sich das Riesenrad? Wir haben wieder alles gesammelt, was man zum größten Volksfest Unterfrankens wissen muss.

Kiliani-Volksfest 2023 in Würzburg: Termin und Eröffnung

Der Festplatz ist am Freitag ab 15 Uhr geöffnet. Oberbürgermeister Christian Schuchardt sticht um 19 Uhr im Festzelt das erste Fass des extra eingebrauten Festbiers der Würzburger Hofbräu an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

