Würzburg

16:48 Uhr

Kiliani-Volksfest 2024 in Würzburg: Reservierung nur noch mit Maß- und Hendl-Gutschein

Plus 17 Tage lang wird auch in diesem Jahr das Würzburger Kiliani Volksfest. Es dauert vom 5. bis zum 21. Juli. Und es gibt Neuerungen bei der Reservierung im Festzelt.

Von Ernst Lauterbach

Noch sind es rund zehn Wochen, bis Oberbürgermeister Christian Schuchardt ( CDU) am Freitag, 5. Juli, um 18.45 Uhr den Hahn ins erste Fass mit Kiliani-Festbier schlagen wird und so das größte Volksfest der Region eröffnet. Seit diesem Montag kann man aber schon Tische im Festzelt der Würzburger Hofbräu reservieren. Und auch das Programm bis einschließlich Sonntag, 21. Juli, steht bereits fest.

Neu bei der Reservierung ist, dass pro Tisch und Reservierung ein Verzehrgutschein für eine Maß Festbier und ein halbes Hendl abgenommen und vorab bezahlt werden muss. Den gibt's am Tag der Reservierung im Festzelt-Büro. Wer nicht oder sehr viel zu spät kommt, hat umsonst bezahlt. Damit sollen Mehrfach- und Spaß-Reservierungen künftig vermieden werden, die in der Vergangenheit oftmals nicht wahrgenommen wurden. Zudem gibt es laut einer Presseinfo der Würzburger Hofbräu an allen Abenden des Kiliani Volksfestes auch ein großes Kontingent an nicht reservierbaren Tischen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen