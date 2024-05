Schuldig gesprochen im Kita-Prozess Greußenheim: Zwei Erzieherinnen verurteilt - zu Bewährungsstrafe und Geldstrafe

Plus Misshandlung und Unterlassung: Das Landgericht Würzburg sieht zwei Erzieherinnen als schuldig an. Im Urteil bleibt es deutlich unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft.

Das Urteil gegen zwei ehemalige Erzieherinnen der Kita Greußenheim im Landkreis Würzburg ist gesprochen: Das Landgericht Würzburg verurteilt eine 30-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten wegen Misshandlung von Kleinkindern. Außerdem muss sie 6000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen. Ein Berufsverbot, wie von Staatsanwaltschaft gefordert, wird ihr nicht erteilt.

Die 37-jährige ehemalige Gruppenleiterin wurde wegen Unterlassung verurteilt. Sie hatte Vorfälle in der Kita beobachtet, jedoch zu spät mitgeteilt. Dafür muss sie nun eine Geldstrafe zahlen: 150 Tagessätze à 50 Euro, insgesamt 7500 Euro.