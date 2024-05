Würzburg

17:30 Uhr

Kita-Prozess Greußenheim: Würzburger Staatsanwalt fordert Haftstrafe und Berufsverbot für ehemalige Erzieherin

Plus Aus Sicht der Anklage haben sich die drastischen Vorwürfe gegen ehemalige Erzieherinnen der Kita Greußenheim erhärtet. Der Verteidiger der Hauptangeklagten widerspricht.

Von Aaron Niemeyer

Der Sachverhalt ist hochemotional, die Beweisführung am Landgericht Würzburg reichte tief in die Privatsphäre der Angeklagten. An diesem Montag nun haben die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger - nicht öffentlich - ihre Plädoyers zur mutmaßlichen Misshandlung von Kindern in der Kita Greußenheim vorgetragen.

Eine 30-jährige Erzieherin wird beschuldigt, vorsätzlich brutal mit Kindern umgegangen zu sein. "Rohe Misshandlungen" wirft die Anklage der 30-Jährigen vor. Sie soll zwischen September und Dezember 2021 immer wieder Kleinkinder "gequält" haben. Ihre 37-jährige ehemalige Vorgesetzte ist wegen Beihilfe durch Unterlassung angeklagt.

