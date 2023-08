Würzburg

11:00 Uhr

Konzerte von Apache 207 und Andreas Gabalier in Würzburg: Alles rund um Straßensperrungen, Parken und Einlass

Schon im vergangenen bei dem Konzert von Sting in Würzburg versammelten sich viele Menschen auf dem Konzertgelände vor der Residenz. Auch in diesem Jahr könnte es voll werden.

Plus Am Wochenende treten gleich zwei große Künstler vor der Würzburger Residenz auf: Deutschrapper Apache 207 und Schlagerstar Andreas Gabalier. Das sind alle wichtigen Infos.

Nachdem im letzten Jahr bereits Musikgrößen wie Sting oder Paul Kalkbrenner auf dem Platz vor der Würzburger Residenz performt hatten, geht das Veranstaltungsprogramm auch dieses Jahr, mit zwei weiteren Topacts in die nächste Runde. Los geht es am kommenden Freitag mit einem der gefragtesten Deutschrapper: Apache 207. Gleich einen Tag später heißt es dann Programmwechsel. Mit einer Kombination aus Rock und Schlager will Andreas Gabalier der Menge vor der Residenz einheizen.

Hier sind die wichtigsten Infos rund um das Konzertwochenende in Würzburg:

