Würzburg

26.03.2024

Lauter Knall am Dienstagabend am Würzburger Heizkraftwerk: Das war der Grund

Liegt am Alten Hafen in Würzburg: das Heizkraftwerk.

Plus Kurzer Schreck am Abend in Würzburg: Ein lauter Knall am Heizkraftwerk und ein Einsatz von Feuerwehr und Polizei sorgten kurzzeitig für Aufregung.

Von Gina Thiel

Ein lauter Knall am Würzburger Heizkraftwerk am Alten Hafen hat kurz vor 19 Uhr die Menschen in der Umgebung aufgeschreckt. Zeitweise waren Feuerwehr und Polizei vor Ort.

Knall war Ergebnis eines normalen technischen Vorgangs

Schon wenig später war aber klar, dass es keinen Unfall oder Ähnliches gegeben hatte. Wie Nadine Leber, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken, auf Anfrage der Redaktion sagte, hat es sich wohl um einen normalen technischen Vorgang gehandelt. Die Polizei habe Kontakt zu einem Mitarbeiter im Heizkraftwerk gehabt. Der Mann habe mitgeteilt, dass der Knall durch ein abgelassenes Überdruckventil entstanden sei.

