Würzburg

15:00 Uhr

Nach Suche und Haftprüfung: Zwei Verdächtige zu Mord an Würzburger Wirt bleiben in Haft

Beweise gefunden? Polizisten bei der Suche nach Hinweisen zum 25 Jahre alten Mordfall Edip Saraç im Naturschutzgebiet am Würzburger Heuchelhof in dieser Woche. Die Verdachtsmomente reichen aus, um zwei Verdächtige in Haft zu behalten.

Plus Die Hinweise auf den maskierten Schützen sind offenbar belastender als 1999 direkt nach der Tat. Damals kam der Verdächtige im Fall Edip Saraç schnell wieder frei.

Von Manfred Schweidler

Stärkere Beweise als vor 25 Jahren hat die unterfränkische Kriminalpolizei wohl gegen einen Verdächtigen im Mordfall Edip Saraç: Der Verdächtige, ein 49-jähriger Mann aus Arnstein (Lkr. Main-Spessart), sitzt seit zwei Wochen in Untersuchungshaft. Er war bereits 1999, kurz nach dem Mord an dem türkischen Gastwirt in Würzburg, schon einmal festgenommen worden. Damals kam er nach kurzer Zeit wieder frei, als ihm eine Freundin ein Alibi gab. Jetzt bleibt der 49-Jährige in Haft.

Verdächtiger und sein Vater bleiben in Haft

Auch sein vor zwei Wochen ebenfalls festgenommener 66-jähriger Vater kam bislang nicht wieder auf freien Fuß. Die Verteidiger Norman Jacob junior und Martin Reitmaier hatten Haftprüfung für die beiden Männer aus Arnstein und Würzburg beantragt. Doch das Landgericht ließ sich von den bisherigen Ermittlungsergebnissen überzeugen, die beiden weiter in Haft zu halten. "Mit einer geringfügigen Anpassung bei den Mordmotiven", wie Gerichtssprecherin Martina Pfister-Luz auf Anfrage am Donnerstag mitteilte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen