Nach Übernahme des Unternehmens durch Investor EQT:  Überraschende Entlassungswelle bei va-Q-tec in Würzburg

Jahrelang hat die Firma va-Q-tec in Würzburg einen Höhenflug erlebt, jetzt dreht sich der Wind: Der Isolierspezialist setzt offenbar 40 Beschäftigte auf die Straße – mit sofortiger Wirkung. Auslöser sind offenbar wirtschaftliche Probleme. Firmenchef Joachim Kuhn bestätigte an diesem Mittwoch die Entlassungen grundsätzlich.

Erst im Sommer 2023 war ein Großteil von va-Q-tec an den schwedischen Investor EQT verkauft worden, nun gibt es die Entlassungswelle. Informationen der Redaktion zufolge wurden in den vergangenen Tagen etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei va-Q-tec auf die Straße gesetzt.

Firmengründer Joachim Kuhn spricht auf Nachfrage von "Personalanpassungen im Zuge der Transformation". Die Größenordnung mit rund 40 Entlassenen bestätigt er. Betroffen seien beide Bereiche des Unternehmens: sowohl die Vermarktung des Pharmabereichs, die von der Gesellschaft EQT übernommen wurde, als auch die va-Q-tec 2.0, deren Geschäftsführer er weiterhin bleibt.

Noch im Dezember hatte Kuhn in einem Interview mit dieser Redaktion den Eindruck vermittelt, dass die Transformation gelinge und er mit va-Q-tec 2.0 nach dem Pharma-Markt nun auch den Food-Markt erobern werde. Im Jahr 2030 sehe er sein Unternehmen durch va-Q-tec 2.0 größer als heute.

Dass bei dem Isolierspezialisten mittlerweile wohl ein rauer Wind weht, wird aus Aussagen von entlassenen Beschäftigten deutlich. Am Montag seien er und andere aus seiner Abteilung überraschend zum Teamchef gebeten worden, berichtet ein Familienvater. In dem Gespräch seien dann die Kündigungen überreicht worden.

Alle Betroffenen seien "sofort freigestellt" worden. Einen Sozialplan und Betriebsrat gebe es bei va-Q-tec nicht. Ihm sei eine Abfindung über drei Brutto-Monatsgehälter angeboten worden, sagt langjährige Mitarbeiter. Zu den Zuständen zuletzt im Unternehmen sagt er: "Die Kommunikation war sehr schlecht."

Vor einigen Wochen seien "Betriebswirtschaftler" bei va-Q-tec unterwegs gewesen, um offenbar die Finanzen unter die Lupe zu nehmen. "Da wussten wir alle: Die Firma wird jetzt an die Wand gefahren."

Auch ein Angehöriger einer betroffenen Mitarbeiterin berichtet von "unsanften Methoden" der Entlassung. Nach einem überraschendem Treffen, in dem die Freistellung mitgeteilt wurde, sei die junge Frau im Beisein von Security-Personal aufgefordert worden, sofort ihren Schreibtisch zu räumen. Ihr Vertrag sei erst im Dezember verlängert worden, jetzt die Kündigung: "Die Art und Weise, wie das Ganze abläuft, geht überhaupt nicht", so der Angehörige gegenüber dieser Redaktion.

Dass es bei va-Q-tec keinen Betriebsrat gibt, bestätigte Mainfrankens Betriebsleiter bei der Gewerkschaft Bauen-Chemie-Energie (BCE), Holger Kempf. Schon 2011 habe es einen Versuch gegeben, doch "das war keine leichte Auseinandersetzung". BCE-Mitglieder gebe es in dem Unternehmen so gut wie nicht.

Geschichte von va-Q-tec in Würzburg

Gegründet wurde va-Q-tec im August 2000 von den Forschern Joachim Kuhn und Roland Caps . Im April 2001 wird aus der GmbH eine Aktiengesellschaft, die in den Räumen des Zentrums für angewandte Energieforschung (ZAE, heute CAE) in Würzburg den Betrieb aufnimmt. Kernprodukt sind Vakuumisolationspaneele, die zum Beispiel in Behältern die Temperatur über viele Stunden hinweg und ohne Energie von außen konstant halten können.

Das mehrfach preisgekrönte Unternehmen erlebt in den Folgejahren einen wirtschaftlichen Höhenflug und wird auch im Ausland aktiv. In Kölleda / Thüringen entsteht neben Würzburg der zweite Firmenstandort in Deutschland . Corona , seitdem sind die Kühlboxen von va-Q-tec weltweit unterwegs und transportieren zum Beispiel temperaturempfindliche Impfstoffe. erlebt in den Folgejahren einen wirtschaftlichen Höhenflug und wird auch im Ausland aktiv. Inentsteht nebender zweite Firmenstandort in 2016 geht va-Q-tec an die Börse . Der international große Durchbruch kommt durch, seitdem sind die Kühlboxen von va-Q-tec weltweit unterwegs und transportieren zum Beispiel temperaturempfindliche Impfstoffe.

Nach monatelangem Ringen übernimmt der schwedische Investor EQT im Februar 2023 das Würzburger Unternehmen mit zeitweise 600 Beschäftigten, nimmt es von der Börse und spaltet es in zwei Teile auf.

