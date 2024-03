Würzburg

16:00 Uhr

Nach Unfall auf der A3 bei Helmstadt: Einsatzleiter erzählt von "Minuten, die ich nicht so schnell vergessen werde"

Zu einem schweren Unfall mit zwei Toten und 31 Verletzten kam es am Sonntag, 24. März, auf der A3 nahe der Ausfahrt Helmstadt.

Plus Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der A3 bei Helmstadt starben zwei Menschen. Für die 195 Rettungskräfte war es ein harter Einsatz.

Von Gina Thiel

Es ist gerade mal einen Tag her, dass es auf der A3 bei Helmstadt (Lkr. Würzburg) zu einem schweren Unfall gekommen ist, bei dem eine Frau und ein zweijähriges Kind starben und 31 Menschen verletzt wurden. Zeit, um das Gesehene zu verarbeiten, blieb Paul Justice, organisatorischer Leiter der Rettungsdienste, bisher nicht. Er gibt derzeit viele Interviews, bei denen er das Geschehene immer wieder Revue passieren lassen muss. "Als ich an die Einsatzstelle kam, waren die ersten Minuten etwas, dass ich so schnell nicht vergessen werde", sagt er.

Ein Unfall dieser Größenordnung ist auch für den erfahrenen Einsatzleiter kein Alltag. Noch bevor er am Unfallort eintraf, habe er einen Anruf von einem Notarzt bekommen. "Er hat mir von drei brennenden Fahrzeugen und rund 20 verletzten Personen auf der Fahrbahn berichtet", sagt Justice. Daraufhin habe er sofort zusätzliche Einsatzkräfte angefordert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen