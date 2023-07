Würzburg

vor 42 Min.

Nach verhinderter Messerattacke am Würzburger Barbarossaplatz: Imbiss-Mitarbeiter wird im Netz gefeiert

Van Long Hoang hat bei der Festnahme eines psychisch belasteten Mannes am Barbarossaplatz geholfen. Nun wird er im Netz dafür gefeiert.

Plus Knapp eine Woche ist es her, dass am Barbarossaplatz ein Mann mit Messer festgenommen wurde. Ein Imbiss-Mitarbeiter half der Polizei und wird seitdem im Netz gefeiert. Das sind einige Kommentare.

Von Sophia Scheder Artikel anhören Shape

Am 30. Juni kam es am Würzburger Barbarossaplatz zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 26-jähriger Mann festgenommen wurde, der mit einem Messer vor einem Kaufhaus stand. Ein Video, welches auf WhatsApp unter vielen Würzburgerinnen und Würzburgern verbreitet wurde, zeigt, wie der Imbiss-Mitarbeiter Van Long Hoang den psychisch belasteten Mann von hinten greift und festhält.

In den sozialen Medien wird Long Hoang seitdem als ein "Held von Würzburg" gefeiert. Und auch für den Imbiss hagelt es seit dem Vorfall Fünf-Sterne-Bewertungen auf Google. "Vielen Dank an Herrn Long Hoang für die Schaffung einer besseren Welt", heißt es dort beispielsweise. "Held mit Kochlöffel", schreibt ein Nutzer. Oder: "Ein mutiger Mann und tolles Essen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen