Würzburg

04:00 Uhr

Neuer Modeladen am Unteren Markt in Würzburg: "Neverlnd" lockt mit Mode vom Laufsteg der Pariser Fashion-Week

Jannes Thein verwirklicht mit dem neuen Mode-Laden am Unteren Markt in Würzburg seinen Lebenstraum.

Plus Er holt junge, coole, Streetware-Mode von der Pariser Fashion-Week nach Würzburg. Was erwartet Modefans in dem neuen Laden am Unteren Markt?

Von Gina Thiel

High-Fashion, coole Marken und ausgefallene Kleidungsstücke: Das kennt man sonst eher aus Großstädten wie Berlin, München oder Düsseldorf – bis jetzt! Denn: Der 24-jährige Jannis Thein will außergewöhnliche Mode nach Würzburg bringen. Mit Marken wie Kenzo, J.W. Anderson, Mani oder Perplex will er ein neues Modekonzept am Unteren Markt etablieren.

"Wir wollen einen Multibrand-Store eröffnen, mit Marken, die ins höherpreisige Segment gehen, aber auch Einstiegsmarken", sagt Thein. Und um die Würzburgerinnen und Würzburger mit außergewöhnlicher Streetware (deutsch: Straßenkleidung) begeistern zu können, hat sich der 24-Jährige viele Gedanken gemacht. "Ich war vor ein paar Wochen auf der Pariser Fashion Week, habe mir dort die neusten Kollektionen angeschaut und ausgesucht, welche Marken ich in meinem Laden anbieten möchte."

