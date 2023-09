Würzburg

Nur Männer auf der Bühne: Warum gibt es keine Konzerte mit weiblichen Stars vor der Residenz in Würzburg?

Andreas Gabalier ist nur einer von vielen Männern, die bisher auf dem Residenzplatz in Würzburg vor tausenden Menschen spielten. Weibliche Stars traten bisher noch nicht vor dem Weltkulturerbe auf.

Plus Vor der Residenz in Würzburg spielten viele Stars aus unterschiedlichsten Musikrichtungen. Eine Musikerin war bisher noch nicht dabei. Was sind die Gründe?

Bis zu 16.000 Menschen feierten in den letzten beiden Jahren vor dem Residenzplatz verschiedenen Musiker. Von Volksmusik mit Andreas Gabalier über den Elektro-DJ Paul Kalkbrenner bis hin zur Rocklegende Sting waren auf dem Platz vor dem Weltkulturerbe verschiedenste Musikgenres vertreten. Was alle vereint: Es sind Männer. Auch in den Jahren davor traten mit Carlos Santana, Rod Stewart und Elton John ausschließlich männliche Weltstars vor der Residenz auf.

Kritik in den sozialen Medien an den fehlenden Frauen

Nach den ersten zwei Großkonzerten in diesem Jahr kommentiert Teresa Müller-Ott auf Instagram "Wie wäre es mal mit einem weiblichen Act? Für die Vielfalt." Überwiegend Frauen klicken auf den "Gefällt mir"-Button. Ein Nutzer kommentiert "sehr gut und berechtigte Frage!" Für Müller-Ott sind die Konzerte "Leuchtturmveranstaltungen hier in der Umgebung, auf die viele Frauen und Mädchen gehen und es wäre schön, wenn sie auch mal ein weibliches Vorbild sehen würden."

