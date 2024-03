Nur noch ein Ei pro Woche, weniger Fleisch: Sind die Empfehlungen fürs Essen gesund oder Gängelei, Frau Hager?

Plus Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat neue Empfehlungen veröffentlicht, doch sind sie sinnvoll? Was die Würzburger Verbraucherberaterin Annegret Hager allen rät.

Gerade hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) aktuelle Empfehlungen für eine gesunde Ernährung vorgestellt: nur noch ein Ei pro Woche, deutlich weniger Fleisch und Milchprodukte, weniger süße, salzige und fettige Speisen. Obst und Gemüse dagegen sollen etwa die Hälfte unserer Ernährung ausmachen, sagt die DGE.

Bevormundung oder gute Tipps? Werden die offiziellen Empfehlungen überhaupt beachtet? Annegret Hager, Ernährungstherapeutin beim VerbraucherService Bayern in Würzburg, erklärt, welche Ratschläge sinnvoll sind - und was täglich auf den Tisch kommen sollte.