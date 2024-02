Prozess gegen Maddie-Verdächtigen: Britische Reporter wühlen im Vorleben von Christian B. in Würzburg und Schweinfurt

Auf der Fahrt ins Gericht: Christian B. am 16. Februar in Braunschweig, beobachtet von Pressefotografen. Gegen den Straftäter, der in Unterfranken aufwuchs, läuft ein Prozess wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Kindern in Portugal.

Foto: Moritz Frankenberg, dpa