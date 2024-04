Prozess um Drogenhandel und Folter: Die Wahrheitsfindung vor Gericht stockt wegen angekündigter Enthüllung

Plus Ab Mai muss die Jugendkammer des Landgerichts Würzburg gleich zwei große Verfahren bewältigen. Warum es im Prozess gegen eine mutmaßliche Drogenbande noch kein Urteil gibt.

Der Würzburger Prozess um Drogenhandel und Folter auf dem Fußballplatz tritt auf der Stelle. Es gleicht ein wenig der Zwangspause im Fußballspiel, wenn der Video-Assistent eine kritische Szene am Bildschirm prüft. Denn kurz vor dem Abschluss der Beweisaufnahme vor dem Landgericht Würzburg hatte einer der sechs Angeklagten plötzlich die Bereitschaft zu weitergehenden Enthüllungen bei der Kripo angekündigt.

Die versprochenen Aussagen sollen angeblich weit über die Anklage hinausgehen, hätten aber Auswirkungen auf das Verfahren. Jetzt während des laufenden Prozesses dafür schnell einen Termin zu finden, der allen Beteiligten passt, scheint schwierig. Und dazu läuft der großen Jugendkammer des Landgerichts Würzburg die Zeit davon.