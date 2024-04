Unterpreppach

13:45 Uhr

Rechte Parolen in Unterpreppacher Disco: Besucher singen fremdenfeindlichen Hass-Text zu bekanntem Party-Hit

In der Disco "Kaiser" in Unterpreppach skandierten in der Nacht zum Sonntag einige Besucher fremdenfeindliche Parolen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt.

Von Peter Schmieder

Ausgelassen feiern, den Stress der Woche vergessen: Wer in die Disco geht, will meist vor allem Freundinnen und Freunde treffen und eine gute Zeit haben. Einer jungen Frau aus dem Landkreis Haßberge wurde das jedoch in der Nacht zum Sonntag im "Kaiser", der Disco im Eberner Stadtteil Unterpreppach, gehörig verdorben: Eine Stunde nach Mitternacht lief dort "L'Amour Toujours" von Gigi d'Agostino. Und zum Entsetzen der Gymnasiastin begannen Besucherinnen und Besuchern des Clubs, zur Melodie des bekannten Liedes rechtsradikale Parolen zu singen.

Vorfall auf Video dokumentiert - und kein Einzelfall

Von dem Vorfall gibt es ein Video, das der Redaktion vorliegt. Und er ist kein Einzelfall. Zwar hat der Eurodance-Song des italienischen DJs Gigi d'Agostino aus dem Jahr 2001 keinerlei politischen Hintergrund: Es ist ein Liebeslied, der Text englisch, der Refrain besteht nur aus Melodie. Doch seit 2023 sind deutschlandweit zahlreiche Fälle bekannt geworden, in denen Gäste von Discos und Festen zu ebendieser Melodie einen fremdenfeindlichen Text sangen.

