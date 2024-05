Schweinfurt/Würzburg

01.05.2024

Weitgehend ruhig in der "Freinacht" in Unterfranken - doch ein umstürzender Maibaum verletzt Frau und drei Kinder

In Amorbach (Lkr. Miltenberg) stürzte ein Maibaum beim Aufstellen um und verletzte Passanten. In Stadtlauringen (Lkr. Schweinfurt) wurde der Maibaum in der Nacht umgesägt.

Von Folker Quack

Polizistinnen und Polizisten waren in der Nacht zum 1. Mai verstärkt auf den unterfränkischen Straßen unterwegs. Die Nacht blieb ruhig, teilte das Präsidium am Mittwochmittag mit. Es habe nur wenige Einsätze gegeben, die im Zusammenhang mit der sogenannten "Freinacht" standen.

Insgesamt hat es dem Pressebericht zufolge in der Nacht rund 270 Einsätze in Unterfranken gegeben. Wie bereits im vergangenen Jahr machten Ruhestörungen den größten Teil davon aus.

