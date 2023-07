Würzburg

15:00 Uhr

Sportfreunde Stiller beim Würzburger Hafensommer: Wenn der Gitarrist mit den Fans tanzt

Plus Mit alten Hits und neuen Liedern rissen die Sportfreunde Stiller das Publikum beim Hafensommer mit. Auf der Bühne erzählten sie auch von ihren Anfängen in Würzburg.

Niemand sitzt mehr auf der Hafentreppe, als die Sportfreunde Stiller am Freitagabend die Bühne des Hafensommers betreten. Mit den ersten Songs beginnt das Publikum zu tanzen. Der begrenzte Platz auf den schmalen Stufen wird so gut es geht für die Bewegungen im Rhythmus der Musik genutzt. Die Arme gehen in die Höhe und schwingen im Takt. Peter Brugger, Sänger und Gitarrist der Band, ruft ins Publikum: "Was für ein besonderer Ort das ist. Geil!"

Sportfreunde Stiller beim Hafensommer in Würzburg ganz nahe kommen

Die außergewöhnliche Atmosphäre des Festivals , die schwimmende Bühne vor dem angestrahlten Industriekran und die Weinberge im Hintergrund - all das sorgt für die besondere Stimmung bei den Fans. Durch die Sportfreunde Stiller, die sich dem Publikum so nahbar geben, wird die Begeisterung weiter angeheizt. Peter Brugger verlässt zwischenzeitlich die Bühne, schiebt sich mitten durch die Menge, tanzt mit den Menschen und spielt auf der Hafentreppe einfach weiter.

