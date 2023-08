Würzburg

04:00 Uhr

Star-DJ Sven Väth vor der Residenz in Würzburg: Alle Informationen zum Einlass, Programm und Straßensperrungen

Sven Väth bei seinem Konzert in Wertheim 2021.

Plus Am 1. September tritt Sven Väth vor der Residenz in Würzburg auf. Es werden 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das müssen Konzertgäste und Anwohner wissen.

Von Marco Karaschinski Artikel anhören Shape

Bereits Anfang August traten zwei Superstars in Würzburg auf. Nach Apache 207 und Andreas Gabalier folgt jetzt die Techno-Ikone Sven Väth. Er tritt am Freitag vor etwa 10.000 Menschen auf dem Residenzplatz auf. Hier sind alle wichtigen Infos rund um das Technokonzert in Würzburg:

Wann beginnt der Einlass und wie sieht der Konzertablauf aus?

Der Einlass beginnt gegen 17 Uhr am Eingang vor der Residenz. Ab 18 Uhr eröffnet DJ Konstantin Sibold als Vor-Act den Konzertabend. Im Anschluss wird Sven Väth die Bühne betreten. Das Ende der Veranstaltung ist für 22 Uhr geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen