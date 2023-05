Würzburg

11:00 Uhr

Umdenken bei den Würzburger Stadtreinigern: Künftig soll es Pfandringe an öffentlichen Müllbehältern geben

Wie hier in Karlsruhe (Archivbild) sollen auch künftig in Würzburg die öffentlichen Mülleimer mit Pfandringen ausgestattet werden. Der Würzburger Stadtrat hat jedenfalls jetzt einstimmig zugesagt, den Antrag der SPD-Fraktion weiter zu verfolgen.

Plus Zweimal war der Antrag der SPD-Fraktion, öffentliche Müllbehälter mit Pfandringen auszustatten, am Widerstand der Stadtreiniger gescheitert. Warum er jetzt Erfolg hatte.

In der Vergangenheit war der Antrag zweimal am Widerstand der Stadtreiniger gescheitert, im dritten Anlauf war die SPD-Fraktion jetzt erfolgreich: Der Würzburger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, einen Antrag auf die Ausstattung öffentlicher Müllbehälter an zentralen öffentlichen Plätzen in der Stadt mit Pfandringen weiterzuverfolgen.

Mit gut sichtbaren Pfandringen oder Pfandregalen an der Außenseite von Müllbehältern soll es einfacher werden, weggeworfene Pfandflaschen und -dosen einzusammeln. Bisher müssen Menschen, die zur Aufbesserung ihres Einkommens darauf angewiesen sind, Flaschen und Dosen häufig mühsam aus schwer zugänglichen Mülltonnen herausfischen. Vor allem aus Kostengründen hatten sich die Stadtreiniger bei den beiden bisherigen Anträgen der SPD in den Jahren 2015 und 2019 gegen Pfandringe ausgesprochen und damit die Mehrheit des Stadtrats überzeugt.

