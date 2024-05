Unfall auf Zufahrt zur A71 bei Bad Neustadt: Ein Toter und vier Schwerverletzte –Großeinsatz von Rettungskräften

Plus Überholvorgang endet tragisch: 86-Jähriger kommt bei Zusammenstoß auf B279 bei Bad Neustadt ums Leben. Vier weitere Menschen sind schwer verletzt worden.

Einen Toten, zwei Schwerst- und zwei Schwerverletzte forderte am Donnerstag kurz nach 12 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Brücke des Zubringers zur A71 bei Bad Neustadt (Lkr. Rhön-Grabfeld). Beteiligt waren zwei Lastwagen und ein Auto.

Am Donnerstagmittag scherte nach ersten Erkenntnissen der Fahrer eines Ford auf die Gegenfahrbahn aus, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen, schreibt die Polizei. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lkw versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern.