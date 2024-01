Veitshöchheim/Ansbach

04:00 Uhr

Viva Voce-Sänger über den Auftritt bei Fastnacht in Franken: "Veitshöchheim hat dieses Flair, das uns beflügelt"

Heiko Benjes (rechts) mit Viva Voce bei der Kultsitzung "Fastnacht in Franken" im Jahr 2022: In diesem Jahr tritt die Band bei der Sendung aus Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) zum fünften Mal auf.

Plus In Veitshöchheim kommt die A-cappella-Band erst so richtig in Faschingsstimmung, sagt Heiko Benjes. Was Viva Voce mit der BR-Kultsendung und mit Franz Beckenbauer verbindet.

Zum fünften Mal wird die A-cappella-Band Viva Voce heuer bei der Live-Prunksitzung Fastnacht in Franken in Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) auftreten. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer von dem Vokalensemble aus Ansbach bei der BR-Fernsehsendung am 2. Februar erwarten können, sagt Sänger Heiko Benjes im Interview.

Der 47-Jährige singt als Bass seit 20 Jahren bei Viva Voce. 2003 hatte der gebürtige Saarländer auf einer Geburtstagsfeier spontan ein Liedchen mit der A-cappella-Band geträllert- zwei Monate später war er neuer Sänger bei Viva Voce.

