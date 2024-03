Rottendorf

16:47 Uhr

Vollsperrung auf der A3 bei Rottendorf: Polizei und Feuerwehr nach Unfall mit mehreren Lkws im Einsatz

Die A3 bei Rottendorf ist nach einem Unfall mit mehreren Lkws in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt.

Aktuell ist die A3 in Richtung Nürnberg bei Rottendorf komplett gesperrt. Grund dafür ist ein Unfall mit mehreren Lkws. Das ist bisher bekannt.

Von Christoph Sommer, Gina Thiel

Zurzeit ist die Autobahn A3 kurz hinter der Ausfahrt Rottendorf (Lkr. Würzburg) in Richtung Nürnberg vollständig gesperrt. Wie die Autobahnpolizei Biebelried auf Anfrage der Redaktion mitteilt, gab es gegen 16.15 Uhr an diesem Mittwoch einen Auffahrunfall, an dem sechs Lkws beteiligt waren.

Ersten Informationen nach musste ein erster Lkw verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der hinter ihm fahrende Lastwagen in den Wagen hineinfuhr. Auch drei weitere Lkws konnten nicht rechtzeitig abbremsen und fuhren ebenfalls auf ihren Vordermann auf. Laut Informationen der Autobahnpolizei Biebelried Würzburg sei auch ein Gefahrguttransporter involviert gewesen, dieser habe jedoch keine Ladung transportiert.

